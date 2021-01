Twitter non ha censurato Libero, ha probabilmente agito per proteggere il suo account (Di martedì 12 gennaio 2021) «Twitter ci ha tolto la voce per 12 ore. Quelle 12 ore di silenzio imposte a Donald Trump prima di procedere alla rimozione coatta del presidente degli Usa dal social dei cinguettii», ha scritto Libero questa mattina in merito alla limitazione temporanea dell’account. Limitazione che, secondo le ipotesi di Alex Orlowski – esperto di marketing politico e social media intelligence -, sarebbe da attribuire non alla censura ma al fatto che gli accessi agli account social del quotidiano – precisamente a Facebook e Twitter – sarebbero disponibili nel darkweb. Svelato il problema della limitazione di @Libero official. NESSUNA CENSURA gli accessi al loro account TW e FB , si trovano nel DarkWEB, Contattatemi al più presto. #LiberoQuotidiano ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 gennaio 2021) «ci ha tolto la voce per 12 ore. Quelle 12 ore di silenzio imposte a Donald Trump prima di procedere alla rimozione coatta del presidente degli Usa dal social dei cinguettii», ha scrittoquesta mattina in merito alla limitazione temporanea dell’. Limitazione che, secondo le ipotesi di Alex Orlowski – esperto di marketing politico e social media intelligence -, sarebbe da attribuire non alla censura ma al fatto che gli accessi aglisocial del quotidiano – precisamente a Facebook e– sarebbero disponibili nel darkweb. Svelato il problema della limitazione di @official. NESSUNA CENSURA gli accessi al loroTW e FB , si trovano nel DarkWEB, Contattatemi al più presto. #Quotidiano ...

