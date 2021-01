Trump e la diplomazia del dollaro per conquistare l’Asia centrale

(Di martedì 12 gennaio 2021) La caduta dell’Unione Sovietica ha comportato, tra le varie cose, il disaccoppiamento territoriale fra la Federazione Russa e gli –stan del, che, a sua volta, per la regione ha significato un ritorno al passato: il Grande Gioco. Contrariamente al 19esimo secolo, però, non si tratta più di una rivalità egemonica russo-britannica ma di una competizione InsideOver.

LucaBizzarri : Secondo me le parole di Conte su Trump sono un po’ troppo forti. Va bene che già il Ministro degli Esteri era stato… - GianluPower : Polpetta vvelenata per bidet, grandi #Trump e #Pompeo rimuove tutte le restrizioni alla diplomazia tra gli Stati Un… - laboescapes : RT @RadioAtene: - RadioAtene : - adapagliarulo : RT @fscodeleo: ????Minaccia Trump. ?? Questa sera 19.30 a @RadioRadicale l'opinione della diplomazia. Intervengono gli ambasciatori Antonio A… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump diplomazia

Inside Over

Questa la richiesta del Colle, stando a quanto riporta il quotidiano torinese con l’obiettivo “di mettere in sicurezza il Recovery Plan, vera priorità del Paese”. editato in: da. Se non è la crisi più ...Negli ultimi giorni dell'amministrazione del presidente Usa Donald Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo, secondo quanto riferito ...