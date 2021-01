Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: la finale sarà tra Sabalenka e Kudermetova (Di martedì 12 gennaio 2021) Anche nel 2021 non si ferma la striscia positiva di Aryna Sabalenka. La bielorussa ha conquistato l’accesso alla finale del torneo WTA di Abu Dhabi, la terza consecutiva se si contano anche quelle di Ostrava e Linz della fine dello scorso anno (entrambe vinte). Per Sabalenka è arrivata la quattordicesima vittoria, dopo aver superato la greca Maria Sakkari in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo poco più di un’ora. Un primo set totalmente dominato da Sabalenka, che si porta sul 5-1 con doppio break di vantaggio. La greca riesce a recuperare fino al 5-3, ma alla fine deve cedere per 6-3. Nel secondo set l’equilibrio regge fino ad un lunghissimo quinto game, dove Sabalenka riesce a strappare il servizio all’avversaria. Nuovo break della bielorussa, che chiude il set ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Anche nelnon si ferma la striscia positiva di Aryna. La bielorussa ha conquistato l’accesso alladel torneo WTA di Abu, la terza consecutiva se si contano anche quelle di Ostrava e Linz della fine dello scorso anno (entrambe vinte). Perè arrivata la quattordicesima vittoria, dopo aver superato la greca Maria Sakkari in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo poco più di un’ora. Un primo set totalmente dominato da, che si porta sul 5-1 con doppio break di vantaggio. La greca riesce a recuperare fino al 5-3, ma alla fine deve cedere per 6-3. Nel secondo set l’equilibrio regge fino ad un lunghissimo quinto game, doveriesce a strappare il servizio all’avversaria. Nuovo break della bielorussa, che chiude il set ...

