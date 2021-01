Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X/S si aggiorna e aggiunge il supporto ai 60 frame rate (Di martedì 12 gennaio 2021) In attesa di notizie sul suo potenziale sequel, Star Wars Jedi: Fallen Order si è appena aggiornato sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S, proprio per migliorare l'esperienza grafica su queste piattaforme. Senza preavviso, Respawn ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per il gioco, che ne migliora le prestazioni su PS5 e Xbox Series S e X. Per la console di Sony dobbiamo quindi aspettarci un framerate che ora gira a 60 fps su PS5, contro i 45 fps in precedenza, oltre a una risoluzione stabile di 1200p. Per Xbox Series S bisognerà accontentarsi dei 60 fps, mentre Xbox Series X avrà ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) In attesa di notizie sul suo potenziale sequel,si è appenato sulle console next-gen PlayStation 5 eX/S, proprio per migliorare l'esperienza grafica su queste piattaforme. Senza preavviso, Respawn ha pubblicato oggi un nuovomento per il gioco, che ne migliora le prestazioni su PS5 eS e X. Per la console di Sony dobbiamo quindi aspettarci unche ora gira a 60 fps su PS5, contro i 45 fps in precedenza, oltre a una risoluzione stabile di 1200p. PerS bisognerà accontentarsi dei 60 fps, mentreX avrà ...

veritaseruum : Fun fact: so a memoria il soundtrack di Star Wars ma non l’ho mai visto (John Williams??) - spaziogames : #StarWarsJediFallenOrder si aggiorna così - Melchuxhabit : CON ESO JUEGA A STAR WARS JAJDJAJDJAJD - max_free_ : @Moonlightshad1 @bravimabasta @PoliticaPerJedi Lo chiamano perché, avendo visto più di una volta 'Star Wars' sanno… - TheGamesMachine : Per molti di noi è facile associare #Lucas alla desinenza #Arts per rievocare belle memorie del videoludo. La neona… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Diventa un editor di STAR WARS ADDICTED Star Wars Addicted Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X/S si aggiorna e aggiunge il supporto ai 60 frame rate

Nuovo aggiornamento per Star Wars Jedi: Fallen Order su PS5 e Xbox Series X/S che aggiunge il supporto ai 60 frame rate.

Star Wars Jedi Fallen Order finalmente next-gen, Xbox meglio di PS5

Respawn Entertainment ha pubblicato a sorpresa un upgrade next-gen per Star Wars Jedi Fallen Order, ora disponibile su PS5 e Xbox Series X|S.

Nuovo aggiornamento per Star Wars Jedi: Fallen Order su PS5 e Xbox Series X/S che aggiunge il supporto ai 60 frame rate.Respawn Entertainment ha pubblicato a sorpresa un upgrade next-gen per Star Wars Jedi Fallen Order, ora disponibile su PS5 e Xbox Series X|S.