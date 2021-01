Snowboard, Coppa del Mondo Bad Gastein 2021: altro trionfo per Sofia Nadyrshina, battuta Loch (Di martedì 12 gennaio 2021) Quarto appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, il primo per quanto riguarda il PSL: è andata in scena oggi la gara in quel di Bad Gastein (Austria). Ad imporsi tra le donne è stata nuovamente l’ancora 17enne Sofia Nadyrshina. Back-to-back eccezionale per la giovanissima russa dopo il trionfo di pochi giorni fa nel PGS di Scuol. Dominante nelle qualifiche, non ha avuto il minimo problema negli scontri diretti e si è portata a casa il secondo successo della carriera: una nuova stella pronta a brillare in questa specialità. Nella finalissima è uscita sconfitta la teutonica Cheyenne Loch, che paga un errore nella fase finale della prova. Ancora una volta sul podio Selina Joerg (Germania), che nella Small Final si è imposta ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Quarto appuntamento stagionale per ladeldiparallelo, il primo per quanto riguarda il PSL: è andata in scena oggi la gara in quel di Bad(Austria). Ad imporsi tra le donne è stata nuovamente l’ancora 17enne. Back-to-back eccezionale per la giovanissima russa dopo ildi pochi giorni fa nel PGS di Scuol. Dominante nelle qualifiche, non ha avuto il minimo problema negli scontri diretti e si è portata a casa il secondo successo della carriera: una nuova stella pronta a brillare in questa specialità. Nella finalissima è uscita sconfitta la teutonica Cheyenne, che paga un errore nella fase finale della prova. Ancora una volta sul podio Selina Joerg (Germania), che nella Small Final si è imposta ...

Torna sul podio l'Italia dello snowboard parallelo al maschile in Coppa del Mondo. Per la seconda volta in stagione centra la top-3 Aaron March. Nel primo appuntamento dell'annata in PSL, in quel di B ...

