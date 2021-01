“Signora mia…”. I soliti ignoti, imbarazzo in studio: Amadeus costretto a intervenire. La ignota si ‘blocca’ proprio sul più bello: cosa è successo (Di martedì 12 gennaio 2021) “Povera Signora”. ieri sera c’è stato un po’ di imbarazzo a I soliti ignoti su Rai1, con Amadeus e la concorrente vip Gloria Guida costretti a consolare la “ignota” numero 7, che si è inceppata proprio nel momento in cui doveva rivelare un indizio. “Da mio marito mi sono fatta inseguire, ma alla fine…”. E qui la Signora si blocca, per l’emozione, dimenticando come proseguire la frase. “Non si preoccupi”, la rincuora Amadeus a cui aveva rivolto uno sguardo tra l’affranto e il disperato. “Può succedere”, gli ha fatto eco la Guida. Alla fine la Signora si è ripresa e ha concluso: “Alla fine ha vinto lui per la sua gentilezza e la sua galanteria”. Sospiro di sollievo e sorrisi in sala, prima del “triste” finale: la Guida ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) “Povera”. ieri sera c’è stato un po’ dia Isu Rai1, cone la concorrente vip Gloria Guida costretti a consolare la “” numero 7, che si è inceppatanel momento in cui doveva rivelare un indizio. “Da mio marito mi sono fatta inseguire, ma alla fine…”. E qui lasi blocca, per l’emozione, dimenticando come proseguire la frase. “Non si preoccupi”, la rincuoraa cui aveva rivolto uno sguardo tra l’affranto e il disperato. “Può succedere”, gli ha fatto eco la Guida. Alla fine lasi è ripresa e ha concluso: “Alla fine ha vinto lui per la sua gentilezza e la sua galanteria”. Sospiro di sollievo e sorrisi in sala, prima del “triste” finale: la Guida ...

lucasofri : E insomma 'l'establishment' sta perseguitando delle persone solo perché hanno assaltato il Congresso degli Stati Un… - keengin : RT @la_wooden: E non solo gli inglesi, signora mia - borntobuy__ : RT @la_wooden: E non solo gli inglesi, signora mia - dakota_rain1986 : RT @fabiochiusi: @_arianna E la loro libertà di affittare una stanza in cui riposare dopo un colpo di Stato? Niente? Dove andremo a finire… - defrogging : RT @fabiochiusi: @_arianna E la loro libertà di affittare una stanza in cui riposare dopo un colpo di Stato? Niente? Dove andremo a finire… -

Ultime Notizie dalla rete : Signora mia… Roma, caso Vannini, la mamma di Marco: «Non perdono Ciontoli» Il Messaggero