**Scuola: Giani, 'Metto in conto richiudere ma abbiamo risvegliato i ragazzi'** (Di martedì 12 gennaio 2021) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - "Metto in conto che fra 15 giorni potremmo richiudere, e l'ho detto fin da ieri. Per questo non voglio enfatizzare quello che abbiamo fatto, ma bisogna capire quello che ha significato per i ragazzi tornare in classe, ritrovare il rapporto diretto con gli insegnanti ed essere quindi anche più concentrati quando vanno a casa a studiare. È un modo per risvegliare gli studenti dal torpore, perché mi era stato segnalato che era diventata per loro un'abitudine stare a letto fino a mezzogiorno e il contatto solo via web coi compagni era qualcosa che stava rovinando dal punto di vista psicologico gli equilibri anche delle famiglie oltre che dei ragazzi". Lo ha detto a 'Radio Anch'io' su Radio1 Eugenio Giani, presidente della Toscana, regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - "inche fra 15 giorni potremmo, e l'ho detto fin da ieri. Per questo non voglio enfatizzare quello chefatto, ma bisogna capire quello che ha significato per itornare in classe, ritrovare il rapporto diretto con gli insegnanti ed essere quindi anche più concentrati quando vanno a casa a studiare. È un modo per risvegliare gli studenti dal torpore, perché mi era stato segnalato che era diventata per loro un'abitudine stare a letto fino a mezzogiorno e il contatto solo via web coi compagni era qualcosa che stava rovinando dal punto di vista psicologico gli equilibri anche delle famiglie oltre che dei". Lo ha detto a 'Radio Anch'io' su Radio1 Eugenio, presidente della Toscana, regione ...

