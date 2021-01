Roma, maxiprocesso clan Spada: "è mafia", Confermata solo l'ergastolo per Roberto (Di martedì 12 gennaio 2021) La corte ha così ridotto le pene di Carmine e Ottavio (detto Maciste): condannati rispettivamente a 17 e 12 anni e mezzo Leggi su repubblica (Di martedì 12 gennaio 2021) La corte ha così ridotto le pene di Carmine e Ottavio (detto Maciste): condannati rispettivamente a 17 e 12 anni e mezzo

repubblica : Roma, maxiprocesso clan Spada: 'è mafia', Confermata solo l'ergastolo per Roberto - StraNotizie : Roma, maxiprocesso clan Spada: 'è mafia', Confermata solo l'ergastolo per Roberto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, maxiprocesso clan Spada: 'è mafia', Confermata solo l'ergastolo per Roberto - cronaca_news : Roma, maxiprocesso clan Spada: 'è mafia', Confermata solo l'ergastolo per Roberto - libellula58 : RT @repubblica: Roma, maxiprocesso clan Spada: 'è mafia', Confermata solo l'ergastolo per Roberto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxiprocesso Roma, maxiprocesso clan Spada: "è mafia", Confermata solo l'ergastolo per Roberto La Repubblica Ostia, maxiprocesso Spada: confermata associazione a delinquere di stampo mafioso anche in appello

Confermata, anche nel processo di secondo grado, l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. È quanto deciso oggi dai giudici della Corte d'Assise ...

Maxiprocesso al clan Spada, ergastolo confermato solo per Roberto

ROMA. Confermata, anche nel processo di secondo grado, l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. E' quanto deciso oggi dai giudici della Corte d'Assise di Appello. In totale i g ...

Confermata, anche nel processo di secondo grado, l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. È quanto deciso oggi dai giudici della Corte d'Assise ...ROMA. Confermata, anche nel processo di secondo grado, l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. E' quanto deciso oggi dai giudici della Corte d'Assise di Appello. In totale i g ...