Riaprono le scuole, si rialzano i contagi: 229 casi tra studenti e docenti in Alto Adige. Più di 800 in quarantena

In Alto Adige ritornano a salire i casi di Covid-19 nelle scuole.

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono scuole Dove riaprono le scuole lunedì Il Post Scuola Toscana: possibile nuova chiusura fra 15 giorni, afferma Giani

Lo ha detto a ‘Radio Anch’io’ su Radio1 Eugenio Giani, presidente della Toscana, regione dove da ieri sono state riaperte le scuole superiori per lezioni in presenza al 50 per cento. Giani ha poi ...

Azzolina: non rimandare all’estate, recuperiamo subito. Vaccini prima ai docenti fragili

Ristori formativi per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, è questa la proposta di Azzolina, che non solo prosegue sulla strada di riaprire le scuole (“sono pronte, basta che le Regioni ...

