Renzi | Senza Mes ci asteniamo Bettini | I responsabili possono palesarsi al momento giusto

(Di martedì 12 gennaio 2021) “In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì al Mes, votiamo a favore, se diranno no, ci”. Con queste parole dette da Matteoa Cartabianca, su Rai3, viene lanciato di fatto il cdm sul Recovery che parte negli stessi minuti. Consiglio dei ministri che dovrebbe preludere allo showdown trae Conte. Il leader di Italia viva non scioglie i dubbi a proposito delle dimissioni delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti. “Domani con Teresa Bellanova e Elena Bonetti siamo alla Camera in conferenza stampa e lì diranno come la pensano”, spiega. “Conte lo ha detto stamattina e stasera lo ha confermato: hanno trovato i numeri per il nuovo governo. Si parla da Conte-Salvini a Conte-Zingaretti, aConte-Mastella. Ma io non sono disponibile a essere complice delpiù ...