Real Madrid | Sergio Ramos vuole rinnovare ma il PSG non molla

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 gennaio 2021)è intenzionato ail proprio contratto con ilma allo stesso tempo non chiude al suo addio. La situazione Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa fraper il rinnovo di contratto del capitano delle Merengues. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano spagnolo ABC, nonostante le pressioni del PSG l’intenzione diè quella dicon il. Eventuali offerte da altri club verranno prese in considerazione da febbraio in poi. Leggi su Calcionews24.com