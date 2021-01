Per Bruxelles conta il Recovery, non chi sta a Palazzo Chigi (Di martedì 12 gennaio 2021) Come è normale che sia, Bruxelles sta un po’ alla finestra rispetto all’ennesima crisi di governo italiana. Per gli interlocutori europei l’importante è che Roma presenti il suo Recovery plan. Per il resto, crisi di governo inclusa, ‘affare nazionale’ su cui l’Europa non può intervenire, c’è tempo. Anche perché i 750 miliardi del Recovery fund non sono dietro l’angolo. Ed è questa la notizia: stando al calendario che le capitali hanno inviato a Bruxelles, documento visionato da Huffpost, finanche la Germania non ratificherà il ‘Next Generation Eu’ prima di aprile. Certo, un eventuale ritorno di Matteo Salvini al governo (ipotesi peregrina ma presente nei rumors intorno alla crisi) non lascia indifferenti i partner europei, ma anche questa preoccupazione ha a che fare con la buona riuscita del Recovery ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Come è normale che sia,sta un po’ alla finestra rispetto all’ennesima crisi di governo italiana. Per gli interlocutori europei l’importante è che Roma presenti il suoplan. Per il resto, crisi di governo inclusa, ‘affare nazionale’ su cui l’Europa non può intervenire, c’è tempo. Anche perché i 750 miliardi delfund non sono dietro l’angolo. Ed è questa la notizia: stando al calendario che le capitali hanno inviato a, documento visionato da Huffpost, finanche la Germania non ratificherà il ‘Next Generation Eu’ prima di aprile. Certo, un eventuale ritorno di Matteo Salvini al governo (ipotesi peregrina ma presente nei rumors intorno alla crisi) non lascia indifferenti i partner europei, ma anche questa preoccupazione ha a che fare con la buona riuscita del...

Il tempo c'è, fondi e ratifiche non prima di giugno, da documenti riservati letti da Huffpost. Il timore di un ritorno sovranista ...

Usa: Pe, su contenuti social serve supervisore indipendente

BRUXELLES - "Non sottostimiamo le violenze avvenute a Capitol Hill. Non si può diffondere disinformazione senza pensare alle conseguenze, ma il problema è stabilire chi decide sulla moderazione dei co ...

