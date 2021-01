Oroscopo | perché il 2021 è l’anno della rinascita

Leggi su dilei

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ci abbiamo creduto davvero, mettendo la speranza in circolo, che sarebbero arrivati, per tutti noi, dei tempi migliori. E, volgendo gli occhi al cielo, sembra proprio che le stelle ci diano questa conferma: il nuovo anno segnerà unaplanetaria che riguarderà un po’ tutti noi. Amore, salute e carriera,che si appena aperto davanti ai nostri occhi porterà tantissime novità su tutti i fronti. Tra la riscoperta dei valori importantivita, un po’ tutti ci ritroveremo a raccogliere i frutti rigogliosi di una semina difficoltosa che ci ha coinvolti in prima persona lo scorso anno. Così, quella normalità che tanto ci era mancata, tornerà nella nostra quotidianità, ma sarà rinnovata e ancora più speciale. Insomma, questo anno sembra essere sorto sotto una buona stella, vediamo insieme cosa ci riserva il futuro segno dopo ...