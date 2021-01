«Muhammad Ali era un divo, chiunque gli abbia scattato una brutta foto non era un vero fotografo» (Di martedì 12 gennaio 2021) Neil Leifer è uno leggenda della fotografia della boxe. Di quando ancora le foto dei grandi eventi sportivi potevano essere l’unico modo per assistere a quegli eventi. Intervistato dalla Faz parla della magia di Muhammad Ali, del potere delle immagini e della boxe di oggi, che ha perso di senso. «Il mondo della boxe prima di Ali era diverso da quello dopo di lui. Ali era come una manna dal cielo per lo sport. Per me è stato il miglior combattente della storia, ed è stato sicuramente il miglior atleta. Ali avrebbe potuto fare carriera da atleta, sarebbe stato anche un grande calciatore. La qualità che aveva è stata dimostrata quando è tornato sul ring nel 1970, dopo il suo divieto di tre anni a causa del suo rifiuto di fare il servizio militare». «Ho scattato la maggior parte delle foto negli anni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Neil Leifer è uno leggenda dellagrafia della boxe. Di quando ancora ledei grandi eventi sportivi potevano essere l’unico modo per assistere a quegli eventi. Intervistato dalla Faz parla della magia diAli, del potere delle immagini e della boxe di oggi, che ha perso di senso. «Il mondo della boxe prima di Ali era diverso da quello dopo di lui. Ali era come una manna dal cielo per lo sport. Per me è stato il miglior combattente della storia, ed è stato sicuramente il miglior atleta. Ali avrebbe potuto fare carriera da atleta, sarebbe stato anche un grande calciatore. La qualità che aveva è stata dimostrata quando è tornato sul ring nel 1970, dopo il suo divieto di tre anni a causa del suo rifiuto di fare il servizio militare». «Hola maggior parte dellenegli anni ...

