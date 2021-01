Morto con una coltellata al petto: Luciano è stato ucciso dal figlio della compagna (Di martedì 12 gennaio 2021) Sarebbe stato fermato un 30enne per l’omicidio di ieri sera a Bacoli. Luciano Caronte è stato ucciso con una coltellata al petto nella serata di ieri 11 gennaio. I carabinieri avrebbero arrestato Danilo I. 30 anni, figlio della compagna della vittima. Il giovane, da quanto si apprende, sarebbe affetto da problemi psichici. Al momento si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Sarebbefermato un 30enne per l’omicidio di ieri sera a Bacoli.Caronte ècon unaalnella serata di ieri 11 gennaio. I carabinieri avrebbero arreDanilo I. 30 anni,vittima. Il giovane, da quanto si apprende, sarebbe affetto da problemi psichici. Al momento si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

