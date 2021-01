Milan, infortunio reale per l’obiettivo Simakan: lo Strasburgo comunica due mesi di stop (Di martedì 12 gennaio 2021) Brutte notizie per il Milan. l’obiettivo dei rossoneri, il difensore Mohamed Simakan, si è realmente infortunato in maniera seria nel corso del match tra il suo Strasburgo e il Lens. Nonostante la smentita del suo agente, oggi il club che ne detiene il cartellino ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha ribadito che il giocatore dovrà star fuori per circa due mesi: “A seguito di un infortunio rimediato durante la partita contro l’RC Lens, Mohamed Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Dovrebbe sottoporsi a un’artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi”. Stando così le cose, da capire se i rossoneri vorranno ancora arrivare al difensore o se cambieranno obiettivo di mercato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Brutte notizie per ildei rossoneri, il difensore Mohamed, si è realmente infortunato in maniera seria nel corso del match tra il suoe il Lens. Nonostante la smentita del suo agente, oggi il club che ne detiene il cartellino ha emesso unto ufficiale in cui ha ribadito che il giocatore dovrà star fuori per circa due: “A seguito di unrimediato durante la partita contro l’RC Lens, Mohamedha effettuato gli esami lunedì. Dovrebbe sottoporsi a un’artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due”. Stando così le cose, da capire se i rossoneri vorranno ancora arrivare al difensore o se cambieranno obiettivo di mercato. SportFace.

AntoVitiello : Dalla Francia si parla di un mese d'infortunio per #Simakan ma l'entourage del difensore non conferma #Milan @MilanNewsit - Guillaumemp : Communicato ufficiale del Strasburgo : Mohamed #Simakan, che interessa il #Milan, sarà fuori 'due mesi' per infortunio. - PietroMazzara : Lo @RCSA ha comunicato che #Simakan dovrà essere operato dopo l’infortunio rimediato contro il Lens e dovrà star fu… - MattiaPrina : Strasburgo Twitter in questo momento dopo aver saputo l'infortunio di #simakan #Milan - AleBenu : @seanpelucchi Sono molto curioso di vedere come si muoverà la società. Ma sopratutto non capisco il perché delle sm… -