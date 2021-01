Miguel Herran, il dramma di Rio della Casa di Carta (Di martedì 12 gennaio 2021) Distrutto dal Coronavirus e messo ko l’attore : sfogo su Instagram. (Instagram)Miguel Herran, l’attore noto perché interpreta Rio nella serie televisiva “La Casa di Carta”, sta male dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Così su Instagram si è lasciato andare a uno sfogo: “Sono bastati 6 giorni per distruggermi. Non voglio più parlare. Né mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo ed è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso. Voglio essere una persona che sta bene”. Leggi anche –> La Casa di Carta, quinta e ultima stagione: le anticipazioni Come sta Miguel Herran della Casa di Carta: positivo al Coronavirus L’attore è seguito su Instagram da oltre 13 ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) Distrutto dal Coronavirus e messo ko l’attore : sfogo su Instagram. (Instagram), l’attore noto perché interpreta Rio nella serie televisiva “Ladi”, sta male dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Così su Instagram si è lasciato andare a uno sfogo: “Sono bastati 6 giorni per distruggermi. Non voglio più parlare. Né mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo ed è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso. Voglio essere una persona che sta bene”. Leggi anche –> Ladi, quinta e ultima stagione: le anticipazioni Come stadi: positivo al Coronavirus L’attore è seguito su Instagram da oltre 13 ...

