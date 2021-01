Maria De Filippi da Fazio con spot a “C’è posta per te” diventa un caso | la rabbia unanime di Lega | Pd | Italia Viva e Laganà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’ospitata diDea Che tempo che fa, in onda su Rai3 domenica 10 gennaio,unsuscitando numerosi reazioni politiche. La conduttrice, volto di punta del Biscione, è stata intervistata, non per la prima volta, dal colFabiocon una successiva parodia di C’èper te con il coinvolgimento di Luciana Littizzetto e Nino Frassica. Il padrone di casa in apertura ha parlato del “trionfo di ascolti” della concorrenza al sabato sera che ha battuto senza difficoltà Affari Tuoi-gli sposi condotto da Carlo Conti. “Non gradisco e non comprendo la finalità di ciò che sta andando in onda su Rai3 a Che tempo che fa con elogio di illustre conduttrice Mediaset. Parodia e pubblicità di un noto programma concorrente del sabato ...