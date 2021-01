LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: che battaglia per la vittoria. Super Svizzera con Gisin e Rast! Curtoni out (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.32: Prova la rimonta la Svizzera Gisin che chiude con 1?03 di vantaggio su Rast, ancora Svizzera. Ora l’ultima carta per la austriache: Liensberger 21.31: All’intermedio Gisin ha 91 centesimi di vantaggio 21.29: Disastro Irene Curtoni,. Sbaglia in alto, si rimette in moto ed esce di scena poco prima dell’intermedio. Tocca a Gisin 21.28: Cresce progressivamente il ritardo della norvegese Lysdahl che chiude a 78 centesimi da Rast ed è undicesima. Ora Irene Curtoni 21.26: Lysdahl ha 18 centesimi di ritardo all’intermedio 21.26: Non ce la fa per due centesimi l’austriaca Mair! Qualche piccolo errore per l’austriaca ma la pista nel finale è molto segnata e forse i due decimi persi sono lì. Ora ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.32: Prova la rimonta lache chiude con 1?03 di vantaggio su Rast, ancora. Ora l’ultima carta per la austriache: Liensberger 21.31: All’intermedioha 91 centesimi di vantaggio 21.29: Disastro Irene,. Sbaglia in alto, si rimette in moto ed esce di scena poco prima dell’intermedio. Tocca a21.28: Cresce progressivamente il ritardo della norvegese Lysdahl che chiude a 78 centesimi da Rast ed è undicesima. Ora Irene21.26: Lysdahl ha 18 centesimi di ritardo all’intermedio 21.26: Non ce la fa per due centesimi l’austriaca Mair! Qualche piccolo errore per l’austriaca ma la pista nel finale è molto segnata e forse i due decimi persi sono lì. Ora ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: inizia la seconda manche Irene Curtoni sogna la top5 - #alpino #Slalom… - NelloBologna : RT @TriumphGroupInt: ??TGI firma l'apertura dei campionati mondiali di sci a Cortina D'Ampezzo, con la direzione creativa di @robmalf. 07/… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Irene Curtoni sesta Gulli si qualifica con il 59! Alle 20.45 la seconda… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Mikaela Shiffrin torna a ruggire Irene Curtoni da applausi - #alpino… - avenati : RT @TriumphGroupInt: ??TGI firma l'apertura dei campionati mondiali di sci a Cortina D'Ampezzo, con la direzione creativa di @robmalf. 07/… -