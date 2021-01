Insigne ancora fisioterapista: ora è il turno di Koulibaly (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo Mertens , è arrivato anche il turno di Koulibaly . Lorenzo Insigne ci ha preso gusto e continua a "lavorare" da fisioterapista. " Devi giocare, quindi ti tratto io " ha detto il capitano del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo Mertens , è arrivato anche ildi. Lorenzoci ha preso gusto e continua a "lavorare" da. " Devi giocare, quindi ti tratto io " ha detto il capitano del ...

sportli26181512 : Insigne ancora fisioterapista: ora è il turno di Koulibaly: Il capitano del #Napoli continua a “curare” i compagni… - sportli26181512 : Napoli, Insigne ancora fisioterapista: 'Kalidou domani devi giocare? Ti tratto io' VIDEO: L'infermeria in casa Napo… - erosazzurro : @zorroc6 @BombeDiVlad Il passato lasciamolo al passato e Pisacane non era nemmeno ancora agente di insigne - Tony19260596 : @enzogoku69 @dries_mertens14 @Lor_Insigne Speriamo bene, a sto punto important vincere in qualsiasi modo in attesa… - Matthew47048377 : @GokuErnia @enzogoku69 @MrBarbanera @dries_mertens14 @Lor_Insigne Ma poi lo stesso Gattuso ieri aveva detto che olt… -