In Toscana arrivate 33.500 nuove dosi Pfizer: prenotazioni aperte anche ai lavoratori dei distretti Asl (Di martedì 12 gennaio 2021) Di queste 21.500 serviranno a riaprire le agende per le prime somministrazioni e le altre 12mila saranno usate per i richiami. In tutto a oggi sono state somministrate 50.919 dosi Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 12 gennaio 2021) Di queste 21.500 serviranno a riaprire le agende per le prime somministrazioni e le altre 12mila saranno usate per i richiami. In tutto a oggi sono state somministrate 50.919

