(Di martedì 12 gennaio 2021)lod’fino al 31. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico ha dato alin vista del nuovo Dpcm. Secondo gli esperti, quattro sono gli elementi che consigliano il prolungamento di altri sei mesi, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emergenziali: l’impatto ancora alto del virus sull’occupazione dei posti letto ospedalieri, la campagna vaccinale, la preoccupante situazione internazionale e la possibile sovrapposizione dell’influenza stagionale con il Covid.

ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - Jammasrl : Il Cts chiede di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio. ‘Zone bianche’ ancora lontane - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Il Cts chiede al governo di prorogare lo stato di emergenza al 31 luglio - HuffPostItalia : Il Cts chiede al governo di prorogare lo stato di emergenza al 31 luglio - mummy53690440 : Il Cts chiede di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 luglio. BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -

Ultime Notizie dalla rete : Cts chiede

Gazzetta del Sud

StampaProrogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico ha dato al governo in vista del nuovo Dpcm. Second ...Prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico ha dato al governo in vista del nuovo Dpcm. Secondo gli ...