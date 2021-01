GF Vip, il pianto di Maria Teresa Ruta spaventa: “L’incidente d’auto e quello strano sogno” (Di martedì 12 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta è arrivata al limite Dopo quattro mesi di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta non ce la fa più. La nota conduttrice, che ha iniziato la sua esperienza al reality show di Canale 5 con la figlia Guenda Goria, da qualche giorno sembra voler mollare il colpo. Nello specifico, la gieffina non riesce a mantenere la calma e piange spesso tra le mura dell’appartamento più spiato d’Italia. C’è qualcosa che non ha detto? La donna, che potrebbe essere una dei possibili vincitori, di recente si è sfogata così: “Mi sento ingombrante”. Ma a quanto pare non è l’unica inquilina a stare male lì dentro, infatti, il peso dei delle 16 settimane di permanenza nel programma targato Endemol Shine Italy iniziano a farsi sentire ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5:è arrivata al limite Dopo quattro mesi di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5non ce la fa più. La nota conduttrice, che ha iniziato la sua esperienza al reality show di Canale 5 con la figlia Guenda Goria, da qualche giorno sembra voler mollare il colpo. Nello specifico, la gieffina non riesce a mantenere la calma e piange spesso tra le mura dell’appartamento più spiato d’Italia. C’è qualcosa che non ha detto? La donna, che potrebbe essere una dei possibili vincitori, di recente si è sfogata così: “Mi sento ingombrante”. Ma a quanto pare non è l’unica inquilina a stare male lì dentro, infatti, il peso dei delle 16 settimane di permanenza nel programma targato Endemol Shine Italy iniziano a farsi sentire ...

Francym97 : RT @cumdivido: #GFVIP Il pianto di dayane La festa brasiliana La nuova crisi #zorzando? Si risolverà in puntata? Epifania, giudizi dei vip… - Flavia05730740 : RT @cumdivido: #GFVIP Il pianto di dayane La festa brasiliana La nuova crisi #zorzando? Si risolverà in puntata? Epifania, giudizi dei vip… - Elisa00970936 : RT @cumdivido: #GFVIP Il pianto di dayane La festa brasiliana La nuova crisi #zorzando? Si risolverà in puntata? Epifania, giudizi dei vip… - sol_debora : RT @cumdivido: #GFVIP Il pianto di dayane La festa brasiliana La nuova crisi #zorzando? Si risolverà in puntata? Epifania, giudizi dei vip… - francyriki : RT @cumdivido: #GFVIP Il pianto di dayane La festa brasiliana La nuova crisi #zorzando? Si risolverà in puntata? Epifania, giudizi dei vip… -