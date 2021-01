Furti e truffe della baby gang di Romano, 14enne e 15enne finiscono in comunità (Di martedì 12 gennaio 2021) Martedì mattina i Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Romano di Lombardia, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare per il collocamento in comunità di due minorenni, un 15enne e un 14enne della zona, a conclusione delle indagini condotte dall’Arma di Treviglio, riguardanti una serie di reati contro il patrimonio, con Furti consumati e tentati, ricettazione e truffa. In particolare, i due minori fermati sono, a vario titolo, indagati, insieme ad altri quattro complici in fase di identificazione, per: il furto di 12 biciclette, consumato a più riprese nel corso di una notte dello scorso mese di ottobre in un negozio, dove sono entrati dopo aver forzato la porta posteriore di ingresso dell’esercizio e infranto il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) Martedì mattina i Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale didi Lombardia, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare per il collocamento indi due minorenni, une unzona, a conclusione delle indagini condotte dall’Arma di Treviglio, riguardanti una serie di reati contro il patrimonio, conconsumati e tentati, ricettazione e truffa. In particolare, i due minori fermati sono, a vario titolo, indagati, insieme ad altri quattro complici in fase di identificazione, per: il furto di 12 biciclette, consumato a più riprese nel corso di una notte dello scorso mese di ottobre in un negozio, dove sono entrati dopo aver forzato la porta posteriore di ingresso dell’esercizio e infranto il ...

messveneto : I lockdown frenano solo i furti in casa: ma nel 2020 i reati sono aumentati: Il bilancio dei carabinieri e il confr… - internazlucana : RT @cronachelucane: COL COVID, CRESCE ANCHE LA CYBERCRIMINALITÀ PEDOPORNOGRAFIA: 12 I CASI TRATTATI IN REGIONE - La Polizia Postale ha inte… - cronachelucane : COL COVID, CRESCE ANCHE LA CYBERCRIMINALITÀ PEDOPORNOGRAFIA: 12 I CASI TRATTATI IN REGIONE - La Polizia Postale ha… - vivereosimo : Reati, furti, rapine ed estorsioni in calo, 'tengono' le truffe - sassuolo2000 : 'Truffe agli anziani': i Carabinieri di Sassuolo individuano gli autori di nove furti - -

Ultime Notizie dalla rete : Furti truffe Furti e truffe della baby gang di Romano, 14enne e 15enne finiscono in comunità BergamoNews.it Baby gang a Romano di Lombardia, scattano i primi due arresti

Ragazzi di 14 e 15 anni finiscono in Comunità su disposizione del tribunale. Dai furti di biciclette alla truffa al pony-pizza. Accertamenti sui danni agli addobbi di Natale ...

Ho Mobile, scatta l'anti-truffa: l'operatore cambia in automatico i codici seriali delle sim

Ho comunica di avere attuato, per la prima volta in Italia, un rimedio innovativo contro il rischio di truffe basate con i dati rubati nelle scorse settimane.

Ragazzi di 14 e 15 anni finiscono in Comunità su disposizione del tribunale. Dai furti di biciclette alla truffa al pony-pizza. Accertamenti sui danni agli addobbi di Natale ...Ho comunica di avere attuato, per la prima volta in Italia, un rimedio innovativo contro il rischio di truffe basate con i dati rubati nelle scorse settimane.