Feyenoord-Zwolle mercoledì | ore 21 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ilospita loin attesa della classica di domenica contro l’Ajax, in trasferta (). Attualmente la squadra di Dick Advocaat è staccata di tre punti in classifica rispetto quella di Erik ten Hag per cui sarebbe importante arrivare allo scontro diretto nelle migliori condizioni possibili. Loha avuto una stagione difficile nel InfoBetting: Scommesse Sportive e