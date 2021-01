Enock Barwuah attacca Barbara D’Urso: “Chiama solo per le ca**ate” (VIDEO) (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ex concorrente del GF Vip, Enock Barwuah ha registrato una diretta su Instagram con una delle star del momento, ovvero, Carimadituttoedipiù. La donna ha deciso di coinvolgere anche l’ex gieffino in uno dei suoi soliti show sui social e i due hanno toccato svariati argomenti. Tra di essi ci sono stati anche dei riferimenti a Barbara D’Urso. In particolar modo, Carima ha detto di essere rimasta molto male del fatto che Lady Cologno inviti tutti i soggetti più trash nelle sue trasmissioni e non abbia mai posto a lei questo invito. A quel punto, allora, l’ex concorrente del reality show si è lasciato scappare una stoccata parecchio pungente. L’appello di Carima a Barbara D’Urso Nel corso della diretta Instagram tra Carima e Enock Barwuah è stata ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ex concorrente del GF Vip,ha registrato una diretta su Instagram con una delle star del momento, ovvero, Carimadituttoedipiù. La donna ha deciso di coinvolgere anche l’ex gieffino in uno dei suoi soliti show sui social e i due hanno toccato svariati argomenti. Tra di essi ci sono stati anche dei riferimenti a. In particolar modo, Carima ha detto di essere rimasta molto male del fatto che Lady Cologno inviti tutti i soggetti più trash nelle sue trasmissioni e non abbia mai posto a lei questo invito. A quel punto, allora, l’ex concorrente del reality show si è lasciato scappare una stoccata parecchio pungente. L’appello di Carima aNel corso della diretta Instagram tra Carima eè stata ...

