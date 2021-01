Dramma Sol Bamba, ha il linfoma non Hodgkin: l’annuncio del club (Di martedì 12 gennaio 2021) All’ex difensore del Palermo, attualmente in forza al Cardiff, è stato diagnosticato un cancro. Il comunicato del club che annuncia la triste scoperta. Souleymane Bamba, difensore del Cardiff ha un tumore. Il club gallese ne ha dato il triste annuncio attraverso i suoi canali ufficiali. Il difensore ex Palermo soffre di un cancro del sistema linfatico e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) All’ex difensore del Palermo, attualmente in forza al Cardiff, è stato diagnosticato un cancro. Il comunicato delche annuncia la triste scoperta. Souleymane, difensore del Cardiff ha un tumore. Ilgallese ne ha dato il triste annuncio attraverso i suoi canali ufficiali. Il difensore ex Palermo soffre di un cancro del sistema linfatico e L'articolo proviene da Inews.it.

