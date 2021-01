“Devi uscire dalla casa, ci vediamo in studio”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata. Ma a suo posto ecco chi entra… (Di martedì 12 gennaio 2021) Manca ancora un mese alla fine del programma, a meno che non vengano confermati ulteriori prolungamenti. Parliamo dell’ultima puntata del GF Vip in cui si è toccato un argomento in particolare: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ma soprattutto il pubblico era in attesa di scoprire l’eliminato, visto che in una nomination a nove tutto è possibile. Al televoto c’erano Tommaso, Stefania, Giulia, Andrea Zenga, Rosalinda, Dayane, Mario, Maria Teresa e Samantha. Naturalmente l’eliminazione non è stata il primo argomento di questa puntata, anzi trattandosi di un verdetto tanto atteso Alfonso l’ha portata per le lunghe. Alla fine però l’eliminato della trentaduesima puntata del GF Vip 5 è stato Mario Ermito. Ma la puntata è cominciata con ciò che è successo dopo la festa di sabato sera tra Tommaso e Stefania. Non tutto è stato mostrato nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Manca ancora un mese alladel programma, a meno che non vengano confermati ulteriori prolungamenti. Parliamo dell’ultima puntata del GF Vip in cui si è toccato un argomento in particolare: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ma soprattutto il pubblico era in attesa di scoprire l’eliminato, visto che in una nomination a nove tutto è possibile. Al televoto c’erano Tommaso, Stefania, Giulia, Andrea Zenga, Rosalinda, Dayane, Mario, Maria Teresa e Samantha. Naturalmente l’eliminazione non è stata il primo argomento di questa puntata, anzi trattandosi di un verdetto tanto attesol’ha portata per le lunghe. Allaperò l’eliminato della trentaduesima puntata del GF Vip 5 è stato Mario Ermito. Ma la puntata è cominciata con ciò che è successo dopo la festa di sabato sera tra Tommaso e Stefania. Non tutto è stato mostrato nelle ...

pixel_di : RT @BillyZanne: Il nuovo #Dpcm chiaro come mio padre a 14 anni: 'Ti faccio il motorino però non ci devi uscire' - Roseinfiore : RT @BillyZanne: Il nuovo #Dpcm chiaro come mio padre a 14 anni: 'Ti faccio il motorino però non ci devi uscire' - litsailor : RT @ontherisingmoon: 16% per Tommi. No, amore, devi uscire di lì. - skyroad79 : @LazzaroFantasia Se devi parlargli prima dell'ulteriore prolungamento digli di uscire, tanto fra account fake e vot… - Micio_Theo : RT @lallancita56: Fuori. Devi uscire Cecicozza ?????? #gfvip #tzvip #Zenga #sovip -