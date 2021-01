Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM tornano a lavorare insieme ma… (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo progetto lavorativo condiviso per Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Nonostante un piano mosso da Yigit (Utku Ates) per creare nuovi problemi alla rinascita della Fikri Harika, i due ex si troveranno infatti a lavorare a stretto contatto, cosa che darà loro modo di riavvicinarsi ulteriormente… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit fa arrestare tutti quanti! Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni sapete già che le vicende in oggetto saranno ambientate un anno dopo la rottura tra Can e SANEM. Data la sua alleanza con Huma (Ipek Tenolcay), Yigit riuscirà a scoprire che il Divit non è entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato lui ... Leggi su tvsoap (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo progetto lavorativo condiviso per Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Nonostante un piano mosso da Yigit (Utku Ates) per creare nuovi problemi alla rinascita della Fikri Harika, i due ex si troveranno infatti aa stretto contatto, cosa che darà loro modo di riavvicinarsi ulteriormente…– Le Ali del Sogno, news: Yigit fa arrestare tutti quanti! Se avete letto i nostri post dedicati allesapete già che le vicende in oggetto saranno ambientate un anno dopo la rottura tra Can e. Data la sua alleanza con Huma (Ipek Tenolcay), Yigit riuscirà a scoprire che il Divit non è entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato lui ...

