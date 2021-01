Crisi di governo, Renzi vuole le dimissioni di Conte. Oggi possibile rottura al Cdm (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Il governo giallofucsia è a un passo dalla Crisi, con Matteo Renzi che potrebbe ritirare i suoi ministri già stasera dopo il Cdm sul Recovery plan. Il braccio di ferro tra il leader di Italia Viva e il premier Giuseppe Conte potrebbe risolversi quindi a Palazzo Chigi, senza dover aspettare la conta in Aula. Come anticipato da lui stesso, Renzi intende prima votare sul Recovery plan – o astenersi se la bozza non soddisfa le richieste avanzate da Iv – poi aprire ufficialmente la Crisi. I dietrofront di Conte sul Recovery non bastano a salvarlo da Renzi e dalla Crisi di governo Il dato politico che emerge quindi è che i dietrofront di Conte sul Recovery non sono sufficienti a scongiurare il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Ilgiallofucsia è a un passo dalla, con Matteoche potrebbe ritirare i suoi ministri già stasera dopo il Cdm sul Recovery plan. Il braccio di ferro tra il leader di Italia Viva e il premier Giuseppepotrebbe risolversi quindi a Palazzo Chigi, senza dover aspettare la conta in Aula. Come anticipato da lui stesso,intende prima votare sul Recovery plan – o astenersi se la bozza non soddisfa le richieste avanzate da Iv – poi aprire ufficialmente la. I dietrofront disul Recovery non bastano a salvarlo dae dalladiIl dato politico che emerge quindi è che i dietrofront disul Recovery non sono sufficienti a scongiurare il ...

