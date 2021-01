Crisi di Governo ad un passo e c’è l’impennata dei morti per Covid, come previsto dal Premier (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra la Crisi di Governo – sempre sul punto di entrare nel vivo – e l’impennata dei contagi preannunciata dal Premier Conte, l’Itala va incontro a giornate cruciali. Tornano a crescere, e di molto, i decessi da Coronavirus nel nostro Paese. I dati di oggi, preoccupanti rispetto a tutti gli indicatori, parlano di 616 nuove L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra ladi– sempre sul punto di entrare nel vivo – edei contagi preannunciata dalConte, l’Itala va incontro a giornate cruciali. Tornano a crescere, e di molto, i decessi da Coronavirus nel nostro Paese. I dati di oggi, preoccupanti rispetto a tutti gli indicatori, parlano di 616 nuove L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - GraziaAmelia : RT @albertoinfelise: Fuori la gente muore, perde il lavoro, è senza reddito da marzo. Dentro giocano a minacciare crisi di governo per una… - Savelli_Antonio : @RoccoTodero @matteorenzi Se avessimo dei politici seri, di qualsiasi orientamento, in un momento come questo guard… -