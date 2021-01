Covid, cala il numero dei tamponi in Irpinia: il bollettino dell’Asl (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 113 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid 3 persone: – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Montoro. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 113analizzati, sono risultate positive al3 persone: – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Montoro. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RovigoOggi : - AnsaPuglia : Covid: 622 nuovi positivi e 26 decessi in Puglia. Aumenta il tasso di positività. Cala il numero dei test #ANSA - eunewsit : Mercato del #lavoro in ripresa in estate grazie all’allentamento delle misure anti #COVID19 . I dati @EU_Eurostat .… - paolorm2012 : Su cinema e teatri cala il sipario - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Su cinema e teatri cala il sipario #cinema #teatri #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala Contagi Covid, cala il numero a 5.499 in 24h. Ma aumentano ricoveri e decessi +31mag.nl Coronavirus in Umbria, la mappa all'11 gennaio: tutti i dati comune per comune

Dal bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.24 - si evince comunque una diminuzione per quanto riguarda gli attualmente positivi, che ora sono 4.272 (-32) ...

Covid-19, ancora calo di nuovi contagi (+106) e 2 decessi

Sembra rallentare per il secondo giorno di seguito il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Latina. Questo almeno quello che emerge nel ...

Dal bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.24 - si evince comunque una diminuzione per quanto riguarda gli attualmente positivi, che ora sono 4.272 (-32) ...Sembra rallentare per il secondo giorno di seguito il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Latina. Questo almeno quello che emerge nel ...