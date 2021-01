Coronavirus in Abruzzo: 152 nuovi positivi, 6 decessi e 389 guariti (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 152 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Abruzzo su 2517 tamponi molecolari elaborati nelle ultime ore. I nuovi casi hanno un' età compresa tra 1 e 89 anni; sono 19 i positivi con età ... Leggi su chietitoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 152 icasialinsu 2517 tamponi molecolari elaborati nelle ultime ore. Icasi hanno un' età compresa tra 1 e 89 anni; sono 19 icon età ...

MediasetTgcom24 : In Abruzzo decine di casi di coronavirus da sospette varianti #coronavirusitalia - Il_Centro : #Abruzzo #10gennaio #domenica #coronavirus #covid #pandemia #IlVolo #PositivoGianlucaGinoble #Montepagano #Roseto… - Ste_Gualdoni : RT @MediasetTgcom24: In Abruzzo decine di casi di coronavirus da sospette varianti #coronavirusitalia - ekuonews : Coronavirus, aggiornamento dati vaccinazioni in Abruzzo al 12 gennaio ore 18 - tgroseto : Abruzzo, coronavirus, dati aggiornati al 12 gennaio -