Conferenza stampa Prandelli: «La Coppa Italia non è un fastidio, contro l’Inter a viso aperto» (Di martedì 12 gennaio 2021) Conferenza stampa Prandelli: le parole dell’allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Inter Cesare Prandelli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue parole riportate da Firenzeviola.it. CAGLIARI – «Io ho cercato di trasmettere quello che pensavo alla squadra. Tanti dicevano che non eravamo una squadra da zona retrocessione ma poi c’eravamo. Alla fine ci siamo sporcati e abbiamo dimostrato determinazione e voglia di stare in campo. Il cammino è ancora lungo ma la base di partenza è questa. Noi mentalmente dobbiamo giocare tutte le partite come se fosse l’ultima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021): le parole dell’allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida diCesareha parlato inalla vigilia della sfida di. Le sue parole riportate da Firenzeviola.it. CAGLIARI – «Io ho cercato di trasmettere quello che pensavo alla squadra. Tanti dicevano che non eravamo una squadra da zona retrocessione ma poi c’eravamo. Alla fine ci siamo sporcati e abbiamo dimostrato determinazione e voglia di stare in campo. Il cammino è ancora lungo ma la base di partenza è questa. Noi mentalmente dobbiamo giocare tutte le partite come se fosse l’ultima ...

