Cast e personaggi di Station 19 4 su Fox, in prima tv dal 12 gennaio insieme a Grey’s Anatomy 17 (Di martedì 12 gennaio 2021) Col debutto di Station 19 4 su Fox arriva anche in Italia la première della nuova stagione dello spin-off di Grey’s Anatomy, in onda su ABC negli Stati Uniti già da novembre ogni giovedì insieme al medical drama. In Italia la programmazione di Station 19 4 su Fox parte martedì 12 gennaio, con la première di stagione in onda in prima visione assoluta alle 21:00 sul canale 112 di Sky, seguita dalla replica del primo episodio di Grey’s Anatomy 17. Anche il palinsesto italiano propone così le due serie insieme, nello stesso ordine in cui vanno in onda negli USA, anche perché collegate da una trama spesso integrata e sequenziale. La première di Station 19 4 su Fox, ad esempio, introduce il tema della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Col debutto di19 4 su Fox arriva anche in Italia la première della nuova stagione dello spin-off di, in onda su ABC negli Stati Uniti già da novembre ogni giovedìal medical drama. In Italia la programmazione di19 4 su Fox parte martedì 12, con la première di stagione in onda invisione assoluta alle 21:00 sul canale 112 di Sky, seguita dalla replica del primo episodio di17. Anche il palinsesto italiano propone così le due serie, nello stesso ordine in cui vanno in onda negli USA, anche perché collegate da una trama spesso integrata e sequenziale. La première di19 4 su Fox, ad esempio, introduce il tema della ...

