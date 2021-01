Burioni: “In Israele vaccinato il 20% degli over 60. I casi gravi iniziano a calare” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il professor Roberto Burioni, virologo dell’Università San Raffaele di Milano, ha sottolineato che in Israele sembra essersi piegata la curva dei casi gravi. “Occhi puntati su Israele, il vaccino fornisce lieve protezione dopo 2 settimane, 2 settimane fa il 20% degli ultrasessantenni era vaccinato”, scrive Burioni su Twitter. “La curva dei casi gravi si piega, speriamo che non sia una fluttuazione. Lo sapremo nei prossimi giorni. Dita incrociate”. Occhi puntati su Israele, il vaccino fornisce lieve protezione dopo 2 settimane, 2 settimane fa il 20% degli ultrasessantenni era vaccinato. La curva dei casi gravi si piega, speriamo che ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) Il professor Roberto, virologo dell’Università San Raffaele di Milano, ha sottolineato che insembra essersi piegata la curva dei. “Occhi puntati su, il vaccino fornisce lieve protezione dopo 2 settimane, 2 settimane fa il 20%ultrasessantenni era”, scrivesu Twitter. “La curva deisi piega, speriamo che non sia una fluttuazione. Lo sapremo nei prossimi giorni. Dita incrociate”. Occhi puntati su, il vaccino fornisce lieve protezione dopo 2 settimane, 2 settimane fa il 20%ultrasessantenni era. La curva deisi piega, speriamo che ...

Le principali notizie in Italia e nel mondo sulla pandemia Covid 19. "L'inizio di questa campagna è assolutamente soddisfacente. Ho dati di mezz'ora fa, siamo oltre 385mila persone vaccinate, è stato ...

Le principali notizie in Italia e nel mondo sulla pandemia Covid 19.