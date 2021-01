“Benvenuti nella Brexit” E la dogana olandese sequestra i panini al prosciutto Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Rotterdam, 12 gen – Nientecon ilUe, lo dice la: i doganieri olandesino il cibo ai camionisti in arrivo dal Regno Unito. La scena è stata documentata da un servizio della tv pubblicaAvrotros, in cui agenti con giacche catarifrangenti spiegano le nuove regole ad automobilisti e camionisti stupiti al terminal traghetti del porto di Hoek van Holland. A causa della, “non è più possibile portare alcuni cibi in Europa, come carne, frutta, verdure, pesce“. Un camionista allibito con variha chiesto di poter tenere almeno il pane. Ma niente da fare Un camionista allibito, con varial seguito, ha chiesto di poter rinunciare ale tenere almeno il ...