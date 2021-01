Avanti col salario minimo. Farà bene anche alle imprese. Le previsioni del presidente Inps, Tridico. Zero licenziamenti e 3,3 miliardi ai lavoratori (Di martedì 12 gennaio 2021) Il difficile momento per l’economia non rallenta le pressioni su una battaglia di civiltà come l’indicazione per legge del salario minimo. Una leva che spingerebbe non poco il Paese, come ha mostrato con numeri e slide alla mano il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’audizione in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, dove si sta lavorando sulla proposta di direttiva europea in materia. Fissando il salario minimo a 8 euro l’ora al netto della tredicesima e del Tfr ci sarebbe un maggiore reddito disponibile per i lavoratori (saldo tra maggiore retribuzione e maggiori imposte e contributi) di circa 3,3 miliardi. Per le imprese ci sarebbe un aumento delle retribuzioni lorde per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Il difficile momento per l’economia non rnta le pressioni su una battaglia di civiltà come l’indicazione per legge del. Una leva che spingerebbe non poco il Paese, come ha mostrato con numeri e slide alla mano ildell’, Pasquale, in un’audizione in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, dove si sta lavorando sulla proposta di direttiva europea in materia. Fissando ila 8 euro l’ora al netto della tredicesima e del Tfr ci sarebbe un maggiore reddito disponibile per i(saldo tra maggiore retribuzione e maggiori imposte e contributi) di circa 3,3. Per leci sarebbe un aumento delle retribuzioni lorde per ...

