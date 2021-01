Autonomi | Catalfo | rifinanziare fondo “anno bianco”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Di fronte alle sfide imminenti del mercato del lavoro non c’è un minuto da perdere. Come Ministro del Lavoro sono concentrata per assicurare ulteriori tutele a lavoratori e imprese e a dare più opportunità ai nostri giovani”. Lo scrive in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunziasottolineando che “già a partire dal prossimo Decreto Ristori è necessario stanziare maggiori risorse per garantire le categorie più colpite dalla pandemia. Penso, in particolare, ai lavoratori. Chiederò perciò diilistituito in legge di Bilancio, in modo da assicurare a quelli più esposti agli effetti della crisi un vero “” contributivo”. Inoltre, prosegue la Ministra, nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, è fondamentale ...