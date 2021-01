Amici 20, Sangiovanni rimproverato: Maria De Filippi fa intervenire la produzione (Di martedì 12 gennaio 2021) Ad Amici 20 Sangiovanni viene rimproverato da Rudy Zerbi e sembra che tra di loro si sia creata una grande incomprensione che ha fatto intervenire direttamente la produzione. Nel daytime di ieri infatti, il giovane cantante è stato ripreso duramente dal suo insegnante che, ha lamentato la mancanza dei cori all’interno di un suo pezzo. Rudy Zerbi al centro dello studio ha dato spazio a Sangiovanni che sulle note di Like A Prayer sembra non aver portato a termine un suo compito. All’interno del pezzo infatti, non c’erano i cori che lo stesso professore aveva richiesto, ritenendo così l’esercizio incompleto a causa sua. Le dichiarazioni di Rudy però, non sono andate giù al giovane cantante che ha deciso di dire la sua creando un vero e proprio scompiglio. Le parole di ... Leggi su giornal (Di martedì 12 gennaio 2021) Ad20vieneda Rudy Zerbi e sembra che tra di loro si sia creata una grande incomprensione che ha fattodirettamente la. Nel daytime di ieri infatti, il giovane cantante è stato ripreso duramente dal suo insegnante che, ha lamentato la mancanza dei cori all’interno di un suo pezzo. Rudy Zerbi al centro dello studio ha dato spazio ache sulle note di Like A Prayer sembra non aver portato a termine un suo compito. All’interno del pezzo infatti, non c’erano i cori che lo stesso professore aveva richiesto, ritenendo così l’esercizio incompleto a causa sua. Le dichiarazioni di Rudy però, non sono andate giù al giovane cantante che ha deciso di dire la sua creando un vero e proprio scompiglio. Le parole di ...

annetteakuma : RT @jes_loveislove: Sangiovanni che vede Giulia ancora presa da sebastian anche dopo aver limonato #Amici20 #amici - MarikaPotenza : RT @ottolaoo: 'Baciami sulla bocca con il rossetto rosa per la tua prima volta, siamo la coppia perfetta' DEFINITIVO LADY È GIULIA PASSO E… - lovesstabile : ho fatto vedere a mia mamma e il suo compagno un daytime di amici e si sono innamorati di sangio. ho fatto ascoltar… - annetteakuma : RT @_marti18: AHAHAHAHHAHAHAHA MORTA PER AMICI CHE RISCHIA UNA CAUSA PER SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE SE FA CANTARE TROPPE ORE SANGIOVA… - tuttopuntotv : Amici 20, caos e lite in studio tra Sangiovanni, Rudy e la produzione: “ma di cosa parliamo?” #amici20 #amici2020… -