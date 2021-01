Via libera di Papa Francesco alle donne nei ministeri del lettorato e dell’accolitato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Papa Francesco apre ai ministeri per le donne. Dopo anni di dibattiti sul diaconato femminile con due commissioni nominate ad hoc per valutare questa opportunità, Bergoglio ha deciso di dare alle donne la possibilità di accedere al ministero del lettorato e dell’accolitato. Il primo riguarda l’annuncio della parola di Dio, mentre il secondo è connesso al servizio all’altare. È una decisione di portata storica perché mai finora le donne erano state ammesse ufficialmente ai ministeri liturgici, pur svolgendo già di fatto degli incarichi durante le celebrazioni come la proclamazione delle letture, il servizio di ministranti e la distribuzione della Comunione durante la messa o agli ammalati costretti a rimanere a casa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)apre aiper le. Dopo anni di dibattiti sul diaconato femminile con due commissioni nominate ad hoc per valutare questa opportunità, Bergoglio ha deciso di darela possibilità di accedere al ministero del. Il primo riguarda l’annuncio della parola di Dio, mentre il secondo è connesso al servizio all’altare. È una decisione di portata storica perché mai finora leerano state ammesse ufficialmente ailiturgici, pur svolgendo già di fatto degli incarichi durante le celebrazioni come la proclamazione delle letture, il servizio di ministranti e la distribuzione della Comunione durante la messa o agli ammalati costretti a rimanere a casa. ...

repubblica : 'Via libera alla caccia'. La deroga agli spostamenti tra Comuni che fa infuriare gli animalisti - trash_italiano : ALFONSO CHE DA IL VIA LIBERA A ZELLETTA PER ANDARE VIA SOLO PERCHÉ SA CHE NON LO FARÀ MAI E INDIRETTAMENTE MANDA LA… - borghi_claudio : La questione #rifiutinucleari è semplice: è ovvio che la lista la fa la Sogin e non il governo ed è altrettanto ovv… - fattoquotidiano : Via libera di Papa Francesco alle donne nei ministeri del lettorato e dell’accolitato - Noovyis : (Via libera di Papa Francesco alle donne nei ministeri del lettorato e dell’accolitato) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Covid, via libera alle visite ai malati Marito e moglie riuniti dopo un mese Corriere della Sera Arrivano i ristori di Natale, via libera ai bonifici per hotel e ristoranti

Arrivano i ristori di Natale, quelli finalizzati anche ad aiutare bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie e le categorie penalizzate dalle chiusure imposte dal Covid. Ma già si pensa al nuovo decreto-s ...

CFT, autorità tedesca dà via libera a OPA di ATS Automation Holdings Italy

(Teleborsa) - L'autorità tedesca garante della concorrenza (Bundeskartellamt) ha approvato l'operazione di acquisizione del controllo di CFT da parte di ATS Automation Holdings Italy, ...

Arrivano i ristori di Natale, quelli finalizzati anche ad aiutare bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie e le categorie penalizzate dalle chiusure imposte dal Covid. Ma già si pensa al nuovo decreto-s ...(Teleborsa) - L'autorità tedesca garante della concorrenza (Bundeskartellamt) ha approvato l'operazione di acquisizione del controllo di CFT da parte di ATS Automation Holdings Italy, ...