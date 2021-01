Via Giovi Bottiglieri | partiti i lavori di ripristino della strada

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno preso il via questa mattina in via, rione collinare di Salerno, iper ripristinare ladopo la frana che ha determinato la caduta di un tratto di carreggiata. Hanno compiuto un sopralluogo questa mattina nella zona, per verificare di persona l’avvio del cantiere, il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore alla scuola e vice sindaco, Eva Avossa, cara alla frazione collinare dove risiede. Dovrebbe essere necessario all’incirca un mese per completare l’intervento che sarà realizzato senza chiudere completamente la, con minori disagi dunque del previsto. Al momento infatti è stato installato un impianto semaforico che consente il passaggio a senso alternato sul tratto dirimasto libero dal ...