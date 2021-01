Uomini e donne anticipazioni: SOPHIE, ecco chi eliminerà (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questo pomeriggio andrà in onda dalle 14.45 il primo appuntamento della settimana con Uomini e donne, il fortunato talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima edizione. Quella di oggi sarà una puntata dedicata quasi del tutto al trono classico. È il compleanno di SOPHIE e Giorgio le ha regalato una maglietta dell’Italia, che per lui ha un grande significato simbolico. I due hanno trascorso una piacevole esterna insieme. Tramite un video anche i genitori del corteggiatore hanno potuto fare a sorpresa gli auguri alla Codegoni. Non solo Giorgio per la donna, che è uscita anche con Matteo. Insieme al Ranieri, la tronista ha trascorso un intero pomeriggio a giocare sul prato, dimostrando un grande affiatamento con Matteo. Uomini E donne spoiler: ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questo pomeriggio andrà in onda dalle 14.45 il primo appuntamento della settimana con, il fortunato talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima edizione. Quella di oggi sarà una puntata dedicata quasi del tutto al trono classico. È il compleanno die Giorgio le ha regalato una maglietta dell’Italia, che per lui ha un grande significato simbolico. I due hanno trascorso una piacevole esterna insieme. Tramite un video anche i genitori del corteggiatore hanno potuto fare a sorpresa gli auguri alla Codegoni. Non solo Giorgio per la donna, che è uscita anche con Matteo. Insieme al Ranieri, la tronista ha trascorso un intero pomeriggio a giocare sul prato, dimostrando un grande affiatamento con Matteo.spoiler: ...

