Tennis | ATP Antalya 2021 | le semifinali saranno Bublik-Chardy e De Minaur-Goffin

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ad, in Turchia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di, nella mattina italiana si sono chiusi i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile, che non vede più azzurri ancora in corsa. Sia Stefano Travaglia che Matteo Berrettini, infatti, sono stati eliminati oggi. Il numero 1 del seeding, l’azzurro Matteo Berrettini, esce per mano della testa di serie numero 8, il kazako Alexander, il quale si impone con il punteggio di 7-6 (6) 6-4. Domani se la vedrà con il francese Jeremy, che supera in rimonta la testa di serie numero 5, il tedesco Jan-Lennard Struff, con lo score di 4-6 6-2 7-6 (8). Il numero 6 del seeding, il georgiano Nikoloz Basilashvili, viene sconfitto dalla testa di serie numero 4, l’australiano Alex de, che vince ...