Spezia, Gyasi avverte: “Abbiamo dimostrato di meritare la categoria” (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo Spezia piazza un colpo clamoroso: battuta 2-1 la Sampdoria. Ora i liguri mettono nel mirino la top 10. Un risultato clamoroso tenendo presente che la squadra di Vincenzo Italiano è solamente una neopromossa. L'attaccante Emmanuel Gyasi commenta ai microfoni di Sky Sport il momento della formazione bianconera: "Una vittoria che vale tantissimo perché ottenuta contro una grande squadra. Volevamo a tutti i costi un risultato simile. Abbiamo dimostrato che possiamo stare in A. Ora pensiamo subito alle prossime partite. Siamo riusciti a sbloccare la gara, poi ci siamo fatti prendere di sorpresa sul loro contropiede. Comunque alla fine ce l'Abbiamo fatta". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Lopiazza un colpo clamoroso: battuta 2-1 la Sampdoria. Ora i liguri mettono nel mirino la top 10. Un risultato clamoroso tenendo presente che la squadra di Vincenzo Italiano è solamente una neopromossa. L'attaccante Emmanuelcommenta ai microfoni di Sky Sport il momento della formazione bianconera: "Una vittoria che vale tantissimo perché ottenuta contro una grande squadra. Volevamo a tutti i costi un risultato simile.che possiamo stare in A. Ora pensiamo subito alle prossime partite. Siamo riusciti a sbloccare la gara, poi ci siamo fatti prendere di sorpresa sul loro contropiede. Comunque alla fine ce l'fatta". ITA Sport Press.

