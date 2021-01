Sharon Bergonzi di Uomini e Donne è nuovamente mamma, è nata Bianca (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sharon Bergonzi è diventata mamma per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne il 10 gennaio ha dato alla luce la piccola Bianca, per dare la notizia ha scelto di condividere un’immagine della bimba sul suo profilo Instagram accompagnando il tutto con dolci parole ricche di emozione e di felicità. Classe 1992, Sharon Bergonzi ha 28 anni ed è nota al grande pubblico per aver preso parte alla trasmissione condotta da Maria De Filippi Uomini e Donne per corteggiare Andrea Cerioli durante il suo primo trono. Quest’ultimo aveva poi scelto un’altra delle partecipanti allo show pomeridiano, ma Sharon è stata una delle protagoniste più amate. Oggi è lontana dalla televisione ma è molto seguita ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 gennaio 2021)è diventataper la seconda volta. L’ex corteggiatrice diil 10 gennaio ha dato alla luce la piccola, per dare la notizia ha scelto di condividere un’immagine della bimba sul suo profilo Instagram accompagnando il tutto con dolci parole ricche di emozione e di felicità. Classe 1992,ha 28 anni ed è nota al grande pubblico per aver preso parte alla trasmissione condotta da Maria De Filippiper corteggiare Andrea Cerioli durante il suo primo trono. Quest’ultimo aveva poi scelto un’altra delle partecipanti allo show pomeridiano, maè stata una delle protagoniste più amate. Oggi è lontana dalla televisione ma è molto seguita ...

