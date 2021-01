Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. Si muove in modesto ribasso l’S&P-500 a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,36%. Sui listini azionari prevalgono le vendite in scia alle prese di profitto e ai timori per la situazione della pandemia nonostante l’avvio della campagna vaccinale in molti Paesi, complice la ripresa di casi di Covid in Europa, ma anche in Asia. Sul mercato Forex, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.849,9 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 52,1 dollari per barile. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +106 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari ...