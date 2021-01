Romina Power | il dramma nascosto commuove il web

Leggi su chenews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)ha uno sguardo sempre al passato. Una foto le scalda il cuore e non dimentica chi l’ha veramente amataè entrata nel cuore di tutti. La cantante americana che ha conosciuto il successo cantando in coppia con l’ex marito Al Bano Carrisi continua a stupire il suo affezionato pubblico. In particolare sui social network, dove l’artista ama condividere fotografie del passato e condurre le sue battaglie per la salvaguardia dell’ambiente. Instagram è la piattaforma per eccellenza dove poter condividere magnifici scatti e mostrare ai follower la propria quotidianità o anche il passato, come nel caso diche questa volta ha deciso di rivivere i migliori anni con uno scatto in bianco e nero. “Ogni tanto trovo una foto che mi scalda il cuore e mi ricorda che ...