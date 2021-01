Roma-Spezia in tv | data | orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020 2021

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tocca allain. Alle 21:15 di martedì 19 gennaio la squadra di Paulo Fonseca ospiterà all’Olimpico loin occasione deglidi finale della competizione nazionale. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e insu Rai Play mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Paulo Fonseca vuole la qualificazione ai quarti. Quale sarà l’esito? Scopriamolo insieme. SportFace.

I giallorossi hanno la possibilità di agguantare i nerazzurri: Dzeko sfida Lukaku che sarà della partita. La Juve in agguato, Di Francesco non può fallire a Firenze ...Il 17esimo turno di Serie A volge al termine, in attesa di Spezia-Sampdoria. Il Milan allunga sulle rivali per lo scudetto, la Juve accorcia su Roma e Inter e il Napoli torna alla vittoria dopo il pas ...