Roma, manifestazione degli studenti: “Riaprire le scuole in sicurezza” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Doveva essere il giorno della riapertura delle scuole superiori, ma a rientrare in classe, al 50%, sono stati solo gli studenti di Valle D’Aosta, Toscana e Abruzzo. A Roma i ragazzi si sono ritrovati davanti al ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere, per chiedere un futuro “in presenza e in sicurezza“. “Non è stato investito un euro nell’istruzione né nei trasporti”, spiega uno dei manifestanti. “Dopo mesi di promesse ancora nulla è in sicurezza. Ma la scuola dovrebbe essere in presenza. La Dad (didattica a distanza) è una misura che estromette i figli studenti di lavoratori e chi non ha i dispositivi per seguire con continuità le lezioni”. Tante le manifestazioni e i flash-mob nei diversi licei della Capitale. Gli studenti del Righi, Mamiani, Tasso, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 gennaio 2021) Doveva essere il giorno della riapertura dellesuperiori, ma a rientrare in classe, al 50%, sono stati solo glidi Valle D’Aosta, Toscana e Abruzzo. Ai ragazzi si sono ritrovati davanti al ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere, per chiedere un futuro “in presenza e in“. “Non è stato investito un euro nell’istruzione né nei trasporti”, spiega uno dei manifestanti. “Dopo mesi di promesse ancora nulla è in. Ma la scuola dovrebbe essere in presenza. La Dad (didattica a distanza) è una misura che estromette i figlidi lavoratori e chi non ha i dispositivi per seguire con continuità le lezioni”. Tante le manifestazioni e i flash-mob nei diversi licei della Capitale. Glidel Righi, Mamiani, Tasso, ...

SkyTG24 : Sono riprese oggi, a Roma come in diverse altre città italiane, le mobilitazioni per chiedere che la riapertura del… - Agimegitalia : La novità delle “#zone #bianche” e le ultime notizie sulla #manifestazione di domani a #Roma oggi in #diretta alle… - PLRomaCapitale : RT @PLRomaCapitale: ??#Roma - Viale Trastevere - #chiusura temporanea causa manifestazione studentesca presso Ministero dell'Istruzione nel… - italiaserait : Roma, manifestazione degli studenti: “Riaprire le scuole in sicurezza” - Uilscuolamonza : RT @SkyTG24: Sono riprese oggi, a Roma come in diverse altre città italiane, le mobilitazioni per chiedere che la riapertura delle scuole s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma manifestazione Maavi: manifestazione a Roma il 12 gennaio in Piazza del Popolo Travel Quotidiano Studenti in protesta a Roma oggi

Pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute su viale delle Milizie – lunedì 11 gennaio – per una manifestazione, sembrerebbe spontanea, di circa 200 studenti ...

Roma, manifestazione degli studenti: “Riaprire le scuole in sicurezza”

Doveva essere il giorno della riapertura delle scuole superiori, ma a rientrare in classe, al 50%, sono stati solo gli studenti di Valle D’Aosta, Toscana e Abruzzo. A Roma i ragazzi si sono ritrovati ...

Pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute su viale delle Milizie – lunedì 11 gennaio – per una manifestazione, sembrerebbe spontanea, di circa 200 studenti ...Doveva essere il giorno della riapertura delle scuole superiori, ma a rientrare in classe, al 50%, sono stati solo gli studenti di Valle D’Aosta, Toscana e Abruzzo. A Roma i ragazzi si sono ritrovati ...